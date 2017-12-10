Хейли: США "возьмутся" за КНДР, если Пекин не повлияет на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News, что США "возьмут дело в свои руки", если Китай не сделает больше в разрешении ситуации с КНДР.

"Китай может сделать больше, и мы оказываем давление на них по этому вопросу как можем… Если Китай не сделает больше, мы возьмем дело в свои руки и мы начнем вводить вторичные санкции", — сказала Хейли.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.