Решение США по Иерусалиму поможет ускорить мирный процесс, считает Хейли

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля поможет ускорить мирный процесс, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о критике данного решения со стороны мировых лидеров, она сообщила, что "лидеры понимают, что смелость важна… это правильное решение, и Израиль не должен быть исключением".

"Мы считаем, что это поможет нам ускорить мирный процесс… никто извне не должен решать финальный статус. Мы имеем полное право делать все, что мы захотим, когда речь идет о наших посольствах", — отметила американский дипломат.

Комментируя, может ли Восточный Иерусалим оставаться столицей Палестины, Хейли сказала, что США "будут уважать все, о чем договорятся две стороны".

"Я хочу, чтобы СБ ООН и все международное сообщество поняли, что когда вы запугиваете Израиль, вы не помогаете мирному процессу. Мы хотим справедливо относиться к Израилю и Палестине", — подчеркнула постпред США при ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.