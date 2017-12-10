Жена Саакашвили заявила, что украинские власти "перешли красную линию"

"Сегодня они (власти — ред.) перешли красную линию. Не надо сажать политических оппонентов, надо показать, что ты тоже хочешь делать реформы, что тоже хочешь сделать людям лучше, но этого не происходит", — заявила Рулофс на митинге в Киеве.
По ее словам, сторонники Саакашвили способны мирным путем добиться лучшей жизни для украинцев. Рулофс заявила, что проблема президента Украины Петра Порошенко в том, что он относится к политике "как к бизнесу", чего, как она отметила, делать нельзя.
В воскресенье сторонники Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, провели марш в центре Киева за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что на акцию пришли около 2,5 тысячи человек. Позднее часть митингующих отправилась к СИЗО СБУ, где находится Саакашвили, а затем к зданию генпрокуратуры, чтобы выразить протест против действий властей в отношении политика.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
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