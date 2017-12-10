Жена Саакашвили заявила, что украинские власти "перешли красную линию"

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Жена задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что украинские власти "перешли красную линию".

"Сегодня они (власти — ред.) перешли красную линию. Не надо сажать политических оппонентов, надо показать, что ты тоже хочешь делать реформы, что тоже хочешь сделать людям лучше, но этого не происходит", — заявила Рулофс на митинге в Киеве.

По ее словам, сторонники Саакашвили способны мирным путем добиться лучшей жизни для украинцев. Рулофс заявила, что проблема президента Украины Петра Порошенко в том, что он относится к политике "как к бизнесу", чего, как она отметила, делать нельзя.

В воскресенье сторонники Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, провели марш в центре Киева за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что на акцию пришли около 2,5 тысячи человек. Позднее часть митингующих отправилась к СИЗО СБУ, где находится Саакашвили, а затем к зданию генпрокуратуры, чтобы выразить протест против действий властей в отношении политика.