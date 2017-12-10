Роухани назвал условия для улучшения отношений Ирана с Саудовской Аравией

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани перечислил условия, при которых отношения Тегерана и Эр-Рияда могут улучшиться, среди них — одинаковая позиция по Йемену и Израилю.

"Если Саудовская Аравия, соседняя с нами страна, с завтрашнего дня перестанет наносить удары по Йемену, будет противостоять Израилю и опираться на своих людей, то мы не видим никаких преград для улучшения отношений с ней", — заявил Роухани, слова которого приводит иранское агентство Mehr

Выступая в парламенте в воскресенье, иранский лидер также коснулся вопроса Иерусалима, заявив, что Тегеран "сделает все необходимое, чтобы подержать палестинский народ и защитить священный город".

Ранее стало известно, что Роухани во вторник отправится в Турцию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации вокруг Иерусалима. В среду МИД Ирана заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает резолюции ООН.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силам. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В конце ноября между союзниками вспыхнул конфликт в контролируемой ими столице Йемена Сане, и спустя несколько дней противостояний партия Салеха ВНК ("Всеобщий народный конгресс") обвинила хуситов в перевороте и призвала бороться с ними.

В начале декабря хуситы объявили об убийстве Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха и убили его в результате перестрелки.