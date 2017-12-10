В Киеве сторонники Саакашвили направились к зданию генпрокуратуры

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили направились от здания СИЗО, где находится политик, к зданию генпрокуратуры в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Люди митинговали у здания СИЗО в Аскольдовом переулке около получаса. После этого сторонники Саакашвили колонной отправились к генпрокуратуре на улицу Резницкую. Они намерены выразить протест против действий прокуратуры в отношении политика.

Ранее в воскресенье сторонники Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, провели марш в Киеве за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что на акцию пришли около 2,5 тысячи человек. Позднее часть митингующих отправились к СИЗО СБУ, где находится бывший губернатор Одесской области.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.