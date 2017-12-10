Роухани на следующей неделе приедет в Турцию на саммит по Иерусалиму

ТЕГЕРАН, 10 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник отправится в Турцию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации вокруг Иерусалима, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

"Иранский президент Хасан Роухани поедет в Турцию во вторник, чтобы принять участие в саммите ОИС по Иерусалиму, который пройдет в среду утром", — сообщил источник.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, лидеры стран ОИС примут на внеочередном саммите в Стамбуле дорожную карту в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

В среду МИД Ирана заявил, что такой шаг американских властей нарушает резолюции ООН. Иранское ведомство считает это решение провокационным и неразумным и отмечает, что этот шаг не только не поспособствует стабильности и миру в регионе, но и приведет к разжиганию новой интифады и реакционным действиям. Ответственность за это Тегеран возложил на правительство США и Израиль.