Один из богатейших людей Латвии скончался в возрасте 52 лет

РИГА, 10 дек – РИА Новости. Один из богатейших людей Латвии, руководитель и совладелец компании Olainfarm Валерий Малыгин скончался в своем доме в Юрмале на 53 году жизни, говорится в сообщении компании.

Он ушел из жизни в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале.

Малыгин стал председателем правления фармкомпании Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 миллионов евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Валерий Малыгин занимал седьмое место с состоянием 70 миллионов евро.