Минобороны Японии просит $6,4 млн на разработку плана по размещению ПРО США

ТОКИО, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило дополнительно 730 миллионов иен (около 6,4 миллиона долларов) из бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2018 года, для разработки плана по размещению двух комплексов наземного варианта американской системы ПРО (противоракетная оборона) "Иджис" (Aegis Ashore), заявил в воскресенье глава военного ведомства Ицунори Онодэра.

"На фоне, когда КНДР наращивает свой ракетный потенциал, необходимо как можно скорее укрепить наши возможности с целью непрерывной защиты нашей страны, жизней населения, территории, территориальных вод и воздушного пространства", — подчеркнул в ходе пресс-конференции министр обороны Японии.

Онодэра отметил, что для реализации плана по укреплению оборонного потенциала министерство "запросило дополнительный бюджет, чтобы иметь возможность начать разработку плана по размещению двух комплексов Aegis Ashore".

"Ведется согласование, чтобы принять решение по размещению комплексов до конца года. Решения относительно даты решения кабинета министров (по этому вопросу — ред.) пока не вынесено, но мы бы хотели достичь прогресса до конца года", — добавил глава Минобороны Японии.

В частности, по словам Онодэры, ведомство запросило дополнительные 730 миллионов иен (около 6,4 миллиона долларов) для реализации плана на 2018 финансовый год и ведет обсуждение о том, чтобы подать запрос на покрытие расходов в связи с разработкой плана по размещению двух комплексов наземного варианта американской системы ПРО "Иджис" из дополнительного бюджета на текущий финансовый год.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство Японии может вынести решение по размещению двух комплексов Aegis Ashore 19 декабря. Предполагается, что один из комплексов будет размещен на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе.

По разным данным, из дополнительного бюджета на текущий финансовый год на исследование плана по размещению противоракетных комплексов может быть выделено до 2,1 миллиарда иен (около 18,7 миллиона долларов).

Часть этих средств может быть направлена на покрытие затрат по контрактам, включающим, в частности, консультационные услуги американских инженеров по подбору локаций для размещения Aegis Ashore, а также проведению исследований возможного негативного воздействия радиоволн на окружающую среду и проживающих в регионе людей.