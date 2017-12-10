Кадыров отреагировал на призыв Тука "раздробить Россию на части"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Тука "раздробить Россию на части", который нельзя оставить без реакции.
"Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Тука", — написал Кадыров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что фраза Тука "не может быть оставлена без реакции", так как в ней содержится "самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины".
Кадыров уверен, что ослабления и распада России не дождутся ни на Украине, ни в Европе и США.
"А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Тука мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!" — добавил глава Чечни.