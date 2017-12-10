Кадыров отреагировал на призыв Тука "раздробить Россию на части"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Тука "раздробить Россию на части", который нельзя оставить без реакции.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".

"Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Тука", — написал Кадыров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что фраза Тука "не может быть оставлена без реакции", так как в ней содержится "самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины".

Кадыров уверен, что ослабления и распада России не дождутся ни на Украине, ни в Европе и США.

"А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Тука мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!" — добавил глава Чечни.