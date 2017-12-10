В Осло завершилась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) завершилась в Осло. Она прошла в Городской ратуше норвежской столицы и транслировалась шведским и норвежским телевидением.

От имени организации ICAN награду приняли ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив ICAN премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах мира.

Исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, выступая перед участниками церемонии, сказала, что в организации считают, что риск использования ядерного оружия сегодня является большим.

"Риск использования ядерного оружия сегодня еще выше, чем в конце холодной войны. Но в отличие от холодной войны, сегодня мы сталкиваемся со многими другими государствами, обладающими ядерным оружием, сталкиваемся с террористами и кибервойнами", — сказала Фин.

Во время своего выступления она призвала страны подписать договор ООН о запрете ядерного оружия.

"Соединенные Штаты, предпочтите свободу, а не страх. Россия, предпочти разоружение, а не разрушение. Британия, предпочти верховенство закона, а не угнетение. Франция, предпочти права человека, а не террор. Китай, предпочти разум, а не иррациональность. Индия, предпочти смысл, а не бессмысленность. Пакистан, предпочти логику, а не Армагеддон. Израиль, предпочти здравый смысл, а не разрушение. Северная Корея, предпочти мудрость, а не разорение", — сказала Фин.

Накануне церемонии в Осло Беатрис Фин сказала, что вся призовая сумма будет потрачена на работу организации, которая намерена продолжать добиваться подписания Конвенции ООН по запрещению ядерного оружия всеми странами без исключения. Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2017 году 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

С речью по случаю вручения премии выступила от имени ICAN не только Фин, но и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году.

"Когда я была 13-летней девочкой, оказавшейся в горящих руинах, я боролась, чтобы выбраться. Я продолжала двигаться к свету. И я выжила. Наш свет сегодня — это договор о запрете. Всем в этом зале и всем слушающим по всему миру я повторяю те слова, которые я слышала в развалинах Хиросимы: "Не сдавайся! Продолжай! Видишь свет? Ползи к нему", — сказала Терлоу.

Чествование лауреата этого года после церемонии в ратуше продолжится вечером банкетом, который начнется в 21.30 мск в гостинице Grand Hotel в Осло. На него по традиции приглашается около 250 гостей.

Нобелевская премия мира – единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896). Нобелевский день всегда начинается в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.