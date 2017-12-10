Порошенко поблагодарил крымчан за "непоколебимую веру" в Украину

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Петр Порошенко поблагодарил жителей Крыма за "веру" в Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Заявление украинского лидера приурочено к Международному дню прав человека. В нем Порошенко выразил "искреннюю благодарность" не только населению российского полуострова, но и жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отметив их "стойкость".

"Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство", — заявил Порошенко. В сообщении не уточняется, что конкретно он имел в виду.

Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе плебисцита 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Крымские власти провели волеизъявление граждан после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российские власти неоднократно указывали на то, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН в ходе референдума высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".