Корреспондент РИА Новости пострадал от слезоточивого газа в Вифлееме

ИФЛЕЕМ, 10 дек – РИА Новости. Израильская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с палестинцами в Вифлееме, передает корреспондент РИА Новости, который пострадал в результате действий силовиков.

Израильские военные на БТР в воскресенье разгоняли протестующих в Вифлееме у границы с Израилем. Подростки жгли мусор и перекрывали часть улицы Хеврон с помощью небольших баррикад. Время от времени они кидали камни в сторону границы.

Примерно в 14.50 по местному времени техника израильских военных выехала из одного из переулков. Армия применила, в том числе, шумовые гранаты, протестующие отступили от баррикад.

Затем, как передает корреспондент РИА Новости Заман Рамазанов, один из БТР двинулся в сторону протестующих и выстрелил гранатами со слезоточивым газом. Корреспондент не успел убежать, одна граната упала на него, и он оказался в облаке слезоточивого дыма на втором этаже здания.

Состояние корреспондента в настоящее время в целом "нормальное", но есть чувство тошноты, слезятся и чешутся глаза. В эпицентре событий также находился фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, он не пострадал.

В четверг во время протестов в Палестине пострадал продюсер телеканала RT Амжад Шахин. Съемочная группа оказалась в зоне действия слезоточивого газа, который распылили израильские военные для разгона протестующих, которые жгли покрышки.

Демонстранты выступают против решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы претендуют на восточную часть города, где находятся много мусульманских святынь.