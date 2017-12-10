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"Раздробить на части": в Киеве рассказали о задачах в отношениях с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (133)
16:0810.12.2017
(обновлено: 16:09 10.12.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные во время репетиции парада в КиевеУкраинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о своем понимании "прагматичного подхода" к отношениям Киева и Москвы.

Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука. Архивное фото
© Фото : Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
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Тука заявил, что не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах", поэтому отношения между Украиной и Россией "в первую очередь, должны быть прагматичными".

"Политически в перспективе РФ будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — приводит портал "Главред" слова чиновника.

Рупор неудач

Призыв киевских властей прокомментировали в обеих палатах российского парламента. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Тука озвучил "самые безнадежные мечты киевского режима".

Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"Свои самые безнадежные мечты киевский режим вкладывает в уста Георгия Тукы… Георгий Тука — это официальный рупор порошенковских неудач", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Бальбек заметил, что Киев за три года так и не дождался реализации заявленных целей: не произошло ни ввода войск НАТО на территорию Крыма и Донбасса, ни развала России.

"Все, что режим Порошенко со слезами на глазах обещал украинскому народу в отношении России — не сбылось, но как известно, всегда запоминается последняя фраза, поэтому, махнув на все рукой (представители киевской власти — прим.ред.), сказали: "Ну, пан Тука, жги!" — считает депутат.

Сломают зубы, цели не достигнут

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву присмотреть за Украиной, а не оглядываться на Россию.

"Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — заявил Пушков.

Солдаты ВСУ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Заместитель председателя комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что такими призывами Тука "отрабатывает свой хлеб" и не отклоняется от общей линии нагнетания русофобских настроений. Сенатор также предположил, что заявление сделано "не просто так".

"Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию", — пояснил Клинцевич в интервью RT.

Сенатор подчеркнул, что раздробить Россию никому не удастся.

"Должен украинских и американских господ успокоить. Они сломают зубы, цели не достигнут, а Россия укрепится и вокруг себя объединит все прогрессивное человечество", — добавил он.

Крым законом не вернуть

Одну из задач Украины в отношениях с Россией Тука уже посчитал невыполнимой, раскритиковав закон о реинтеграции Донбасса. По словам чиновника, ни один закон не сможет вернуть под контроль киевских властей Крым и Донбасс, а все законодательные инициативы по этому вопросу можно считать "политиканством".

Вид на ночную Ялту с горы Ай-Петри. Архивное офто
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Когда я слышу заявления некоторых наших популистов, что "преступная власть ничего не сделала для Крыма", извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым", — заявил в октябре Тука в интервью агентству УНН.

Законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит во втором чтении 19-22 декабря, пока парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил окончательный текст документа. Инициатива, в частности, дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время, что, по сути, узаконивает применение армии без объявления войны.

Кроме того, в документе Россия называется "страной-агрессором". В российском МИД подобные утверждения не раз называли "бездоказательными инсинуациями". Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Оптимальный вариант" для Киева

Георгий Тука регулярно выступает с противоречивыми высказываниями как по внутренней, так и внешней повестке. Например, чиновник объявлял о необходимости установления диктатуры на Украине. Говоря об отношениях с Россией, Тука позволяет себе агрессивную риторику.
Так, он называл Россию "страшным" и "коварным" врагом и призывал наращивать мощь украинской армии.

"Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас", — заявил Тука в интервью украинскому порталу "Апостроф".

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