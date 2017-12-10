В Венесуэле начались крупные местные выборы

МЕХИКО, 10 дек – РИА Новости. Крупные местные выборы начались в воскресенье в Венесуэле – граждане страны выбирают глав 335 муниципалитетов, а также губернатора штата Сулия.
Сторонники президента Николаса Мадуро намерены воспользоваться образовавшимся расколом оппозиции и уже заявили, что планируют победить во всех 335 муниципалитетах, чтобы сделать это прологом своего триумфа на предстоящих в 2018 году президентских выборах. Для обеспечения безопасности в день голосования правительство привлекло 250 тысяч военных и полицейских в рамках плана "Республика".
Из оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" вышел и один из основных лидеров Энрике Каприлес, а сам блок заявил, что участвовать в выборах 10 декабря не будет. Некоторые его представители не согласились с такой позицией, мотивируя это необходимостью противостоять сторонникам властей. В итоге руководство блока пригрозило им немедленным исключением.