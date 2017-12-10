Кампании по запрещению ядерного оружия вручили Нобелевскую премию мира

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Архивное фото

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира за 2017 год вручили в Осло Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы и транслируется шведским и норвежским телевидением.

От имени организации ICAN награду приняли ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив ICAN премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах мира.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен, представляя обладателя награды этого года, сказала, что активисты организации преисполнены желанием вести активную работу и что они дальновидны, "но они не наивны".

"ICAN признает, что обладающие ядерным оружием государства не могут уничтожить свое ядерное оружие в одночасье. Это должно быть достигнуто путем взаимного, постепенного и поддающегося проверке процесса разоружения. Надежда ICAN и Норвежского нобелевского комитета заключается в том, что международный правовой запрет и широкое общественное участие окажут давление на все государства, обладающие ядерным оружием, и ускорят этот процесс", — сказала Реисс-Андерсен.

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Она также напомнила во время своего выступления, что премию мира за работу по запрещению ядерного оружия или за вклад в ядерное разоружение в разные годы в общей сложности получили 12 различных организаций и деятелей. По ее словам, образование ICAN стало своеобразным ответом на сложившийся порядок в работе по вопросам ядерного оружия.

"Вопрос ядерного оружия – это не только вопрос, который решают правительства, эксперты или политики высокого уровня. Ядерное оружие касается всех и у каждого есть право на мнение. ICAN смогла по-новому объединить обычных людей вокруг кампании против ядерного оружия. Возможно, сокращенное название организации не является совпадением: I CAN (я могу)", — сказала Реисс-Андерсен.

Церемония награждения в Осло продолжается традиционной лекцией нобелевского лауреата, с которой выступают оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.

Нобелевская премия мира – единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896). Нобелевский день всегда начинается в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.