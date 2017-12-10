Кампании по запрещению ядерного оружия вручили Нобелевскую премию мира

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира за 2017 год вручили в Осло Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы и транслируется шведским и норвежским телевидением.
Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив ICAN премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах мира.
"ICAN признает, что обладающие ядерным оружием государства не могут уничтожить свое ядерное оружие в одночасье. Это должно быть достигнуто путем взаимного, постепенного и поддающегося проверке процесса разоружения. Надежда ICAN и Норвежского нобелевского комитета заключается в том, что международный правовой запрет и широкое общественное участие окажут давление на все государства, обладающие ядерным оружием, и ускорят этот процесс", — сказала Реисс-Андерсен.
Она также напомнила во время своего выступления, что премию мира за работу по запрещению ядерного оружия или за вклад в ядерное разоружение в разные годы в общей сложности получили 12 различных организаций и деятелей. По ее словам, образование ICAN стало своеобразным ответом на сложившийся порядок в работе по вопросам ядерного оружия.
Церемония награждения в Осло продолжается традиционной лекцией нобелевского лауреата, с которой выступают оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.
Нобелевская премия мира – единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896). Нобелевский день всегда начинается в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.