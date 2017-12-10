На митинге в Киеве призвали создать комитет национального спасения

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Самопомощь" Егор Соболев призвал на митинге сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева организовать комитет национального спасения.
Он отметил, что комитету удастся превратить Украину в "добросовестное, непобедимое" государство.
В Киеве сторонники Саакашвили устроили марш за принятие закона об импичменте. На данный момент участники проводят митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что там собралось около двух с половиной тысяч человек.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко призвал протестующих в понедельник прийти на суд, где будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения Саакашвили.
Саакашвили задержали во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.
В среду силовики пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте Саакашвили. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.