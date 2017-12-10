На митинге в Киеве призвали создать комитет национального спасения

Участники митинга за закон об импичменте в Киеве, Украина. 10 декабря 2017

Участники митинга за закон об импичменте в Киеве, Украина. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Самопомощь" Егор Соболев призвал на митинге сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева организовать комитет национального спасения.

"Я предлагаю создать комитет национального спасения, избрать туда людей с кристальной репутацией, которые от Киева до последнего городка позволят организовать общество, которые позволят не нарушать закон", — сказал Соболев.

Он отметил, что комитету удастся превратить Украину в "добросовестное, непобедимое" государство.

В Киеве сторонники Саакашвили устроили марш за принятие закона об импичменте. На данный момент участники проводят митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что там собралось около двух с половиной тысяч человек.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко призвал протестующих в понедельник прийти на суд, где будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения Саакашвили.

Он также посоветовал сторонникам Саакашвили каждое воскресенье приходить на акции протеста, которые будет созывать "Движение новых сил".

Саакашвили задержали во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

В среду силовики пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте Саакашвили. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.