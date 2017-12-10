Силовики стягивают технику к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Мы по-прежнему отмечаем нахождение запрещенного военного вооружения и техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Попасная зафиксировано прибытие двух единиц БМП-1. Данная техника сейчас используется подразделениями 54-й бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток", — заявил он.

По словам Марочко, подразделения Народно милиции зафиксировали обстрелы со стороны ВСУ из жилых районов, где проживают мирные граждане.

"Так, в районе населенного пункта Станица Луганская нами выявлено передвижение минометного расчета с минометом калибра 120 миллиметров, который закреплен в кузове грузового автомобиля. В темное время суток данный расчет неоднократно открывал огонь из жилых кварталов в направлении наших позиций", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

По данным Народной милиции, в район подконтрольного силовикам населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе прибыли четыре БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом.

"В районе населенного пункта Орехово были зафиксированы две самоходные артустановки "Гвоздика" калибра 122 миллиметра из состава 58-й бригады ВСУ", — сказал Марочко.