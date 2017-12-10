Лидеры стран ОИС примут дорожную карту из-за решения Трампа по Иерусалиму

АНКАРА, 10 дек — РИА Новости. Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) примут на внеочередном саммите в Стамбуле 13 декабря дорожную карту в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

"Объявление Иерусалима столицей Израиля и перенос в этот город американского посольства — бессмысленный шаг в глазах Турции… По нашей инициативе 13 декабря в Стамбуле пройдет экстренное заседание лидеров стран ОИС. Они примут дорожную карту, которая продемонстрирует, что реализовать решение Трампа будет не так уж просто", — заявил Эрдоган, выступая перед активистам правящей Партии справедливости и развития в городе Сивас на востоке Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что рассчитывает всесторонне обсудить этот вопрос наряду с сирийским урегулировании с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его рабочего визита в Анкару в понедельник.

"Мы не оставим Иерусалим на милость террористического государства — убийцы детей, у которого нет других целей, кроме оккупации и грабежа. Мы будем решительно продолжать нашу борьбу", — добавил турецкий лидер.

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