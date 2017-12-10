В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год началась в Осло, трансляцию ведет шведское и норвежское телевидение.
Вначале лауреата года представит председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Далее последует небольшая концертная программа, непосредственное вручение диплома и медали лауреата. От имени ICAN награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.
Завершит церемонию традиционная лекция обладателя награды. В этом году ее прочтут оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.
В зале находится более одной тысячи человек, среди них король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня, члены королевской семьи, члены норвежского правительства и парламента, международные гости, дипломаты, представители общественных организаций, члены делегации награжденной организации.Facebook.
В сообщении также поясняется, что позиция России "по спорному Договору о запрещении ядерного оружия" остается неизменной и "что на данном этапе договор провоцирует дополнительные разногласия и наносит ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия".
Нобелевская премия мира – единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Церемония награждения лауреатов в Осло, в отличие от церемоний награждения в Стокгольме, не отличается блеском вечерних нарядов, а проходит скромнее, с фокусом на деятельность обладателя награды.
Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя награды Альфреда Нобеля (1833-1896). Нобелевский день всегда начинается в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.