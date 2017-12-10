Аэропорты в Лондоне отменяют и задерживают рейсы из-за снегопадов

ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Аэропорты Лондона Хитроу, Стенстед, Саутенд и Лутон отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада.

В Хитроу согласно табло аэропорта отменены три рейса из Дюссельдорфа и три рейса в Эдинбург, несколько рейсов отменены в аэропорту Стенстед, в заявлении пресс-службы сказано, что "из-за непогоды ожидаются дальнейшие задержки и отмены рейсов".

"Из-за неблагоприятной погоды мы ожидаем перебои в сервисе сегодня. Пожалуйста, проверяйте статус вашего полета", — говорится в заявлении аэропорта Саутэнд.

В аэропорту Лондон-Гатвик также отменен и отложен ряд, в основном, европейских рейсов.

В воскресенье в Лондоне плюс 2, в течение дня ожидаются дальнейшие снегопады. Федеральное метеорологическое бюро Великобритании выпустило для Лондона и юго-восточной Англии так называемое "оранжевое" предупреждение – второе по шкале из трех. Как ожидается, в течение дня, по меньшей мере до 18.00 (21.00 мск) возможны сильные снегопады, которые могут помешать движению транспорта и создать другие проблемы.