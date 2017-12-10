В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по республике более 120 снарядов за сутки

ЛУГАНСК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили за сутки по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 120 снарядов, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
"При обстрелах ВСУ применили 120 и 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более ста двадцати снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.
По данным оборонного ведомства республики, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению.
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