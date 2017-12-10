В Киеве начался митинг сторонников Саакашвили за закон об импичменте

Участники митинга за закон об импичменте в Киеве, Украина. 10 декабря 2017

Участники митинга за закон об импичменте в Киеве, Украина. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят митинг за принятие закона об импичменте, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Митингующие прошли маршем от парка Тараса Шевченко в сторону площади Независимости (майдан Незалежности), где установлена сцена. До этого все акции сторонники Саакашвили проводили возле Верховной рады.

На марш пришло много людей: в то время как на площади уже начался митинг, хвост колонны дошел только до середины Крещатика.

В Киеве проходит марш за импичмент президенту (фото, видео).



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На сцене находятся представители партии Саакашвили "Движение новых сил" и депутаты Верховной рады, которые поддержали протест, а также жена политика.

Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

В среду правоохранители пришли за политиком в палаточный городок, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его поместили в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.