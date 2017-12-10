В Донецке на доме, где жил Моторола, установили памятную доску

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Памятный знак установлен в Донецке на доме, где жил командир батальона "Спарта" самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов с позывным "Моторола", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня устанавливаем звезду герою ДНР, командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" Арсену Павлову, который для всех нас является символом борьбы за справедливость, свободу Донецкой народной республики", — сказал журналистам руководитель общественного движения "Молодая республика" Никита Киосев.
Командир батальона "Спарта" Владимир Жога назвал Павлова "хорошим командиром, товарищем и надежным другом".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.