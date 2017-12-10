В Донецке на доме, где жил Моторола, установили памятную доску

Памятная табличка Герою ДНР Арсену Павлову открыта в Донецке на фасаде дома, в котором он жил. 10 декабря 2017

Памятная табличка Герою ДНР Арсену Павлову открыта в Донецке на фасаде дома, в котором он жил. 10 декабря 2017

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Памятный знак установлен в Донецке на доме, где жил командир батальона "Спарта" самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов с позывным "Моторола", сообщает корреспондент РИА Новости.

Инициатором установки памятного знака стало общественное движение "Молодая республика". На открытие памятного знака пришли молодежь, знакомые и сослуживцы Арсена Павлова. Установка "Звезды героя" на дом, где жил "Моторола", приурочена ко Дню героя отечества.

"Мы сегодня устанавливаем звезду герою ДНР, командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" Арсену Павлову, который для всех нас является символом борьбы за справедливость, свободу Донецкой народной республики", — сказал журналистам руководитель общественного движения "Молодая республика" Никита Киосев.

Командир батальона "Спарта" Владимир Жога назвал Павлова "хорошим командиром, товарищем и надежным другом".

© Фото : Донецкое агентство новостей Памятная табличка Герою ДНР Арсену Павлову открыта в Донецке на фасаде дома, в котором он жил. 10 декабря 2017 © Фото : Донецкое агентство новостей Памятная табличка Герою ДНР Арсену Павлову открыта в Донецке на фасаде дома, в котором он жил. 10 декабря 2017

"Моторола" погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, связывают его гибель с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения киевской стороной минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.