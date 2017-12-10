Протестующие в Вифлееме сожгли флаг Израиля и блокируют улицу

Палестинский протестующий бросает баллон со слезоточивым газом в сторону израильских военныз во время столкновений в Вифлееме на Западном берегу

Палестинский протестующий бросает баллон со слезоточивым газом в сторону израильских военныз во время столкновений в Вифлееме на Западном берегу

ВИФЛЕЕМ, 10 дек — РИА Новости. Жители Вифлеема, протестующие против решения США признать Иерусалим столицей Израиля, сожгли израильский флаг и блокируют дорогу, передает корреспондент РИА Новости.

Обстановка в городе в целом спокойная, но группы подростков сосредоточены на улице Хеврон у границы с Израилем.

Непосредственно у бетонной стены-границы стоит бронетранспортер израильской армии.

Палестинские подростки перекрыли дорогу с помощью металлических листов, горящих мусорных баков и других предметов, оказавшихся под рукой.

Несколько подростков принесли изрядно измятый флаг Израиля и попытались его поджечь зажигалкой под прицелом фото и видеокамер журналистов, но безуспешно.

В итоге подростки просто бросили флаг в уже горевший костер.

Туристов на улице не наблюдается, почти все магазины закрыты.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.