На марш в центре Киева собираются сторонники Саакашвили

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье днем собираются в центре Киева на марш за принятие закона об импичменте, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники марша собираются в Парке имени Тараса Шевченко.

Как сообщил представитель партии Саакашвили "Движение новых сил" Иван Слободяник, марш будет направляться к площади Независимости (майдан Незалежности), где должен пройти митинг.

По словам Слободяника, в марше примет участие супруга Саакашвили.

Собравшиеся в парке люди держат в руках государственные флаги Украины и черно-красные националистические флаги.

Присутствующие скандируют "Мише свободу!".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.