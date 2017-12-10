В Ливане демонстранты сломали ограждения у здания посольства США

БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством США на северной окраине Бейрута в городе Аукар, сообщил РИА Новости член политотдела компартии Ливана Омар Диб.

"Несколько ребят сломали ограждение и ворота оцепления безопасности перед посольством. Что быть точными — это не ворота посольства, это ворота кордона безопасности. Посольство еще далеко. Парней задержали. Но многие ребята пытаются прорваться дальше", — сказал он.

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в ливанском городе Аукар, выступая против решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа и продолжают скандировать лозунги против США и Израиля, требуя отменить решение.

Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

По словам Диба, среди демонстрантов есть пострадавшие от слезоточивого газа.

"Есть много людей, пострадавших от газа, в основном, удушье. Мы пока не располагаем точными цифрами пострадавших. Несколько ребят задержаны стражами порядка. Ребята вступают в столкновения и отходят, и идут вновь. Это демонстрация нашей позиции против решения Трампа и не только, а также против всей политики США, лояльной Израилю", — добавил представитель компартии.

К диппредставительству США продолжают прибывать люди — представители левых движений и религиозных общин. Армия и полиция пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству на расстоянии одного-двух километров, и продолжают применять спецсредства в столкновениях с демонстрантами, предпринимая попытки оттеснить митингующих от периметра безопасности посольства.