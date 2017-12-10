В Ливане демонстранты сломали ограждения у здания посольства США

БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством США на северной окраине Бейрута в городе Аукар, сообщил РИА Новости член политотдела компартии Ливана Омар Диб.
Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в ливанском городе Аукар, выступая против решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа и продолжают скандировать лозунги против США и Израиля, требуя отменить решение.
Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
По словам Диба, среди демонстрантов есть пострадавшие от слезоточивого газа.
К диппредставительству США продолжают прибывать люди — представители левых движений и религиозных общин. Армия и полиция пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству на расстоянии одного-двух километров, и продолжают применять спецсредства в столкновениях с демонстрантами, предпринимая попытки оттеснить митингующих от периметра безопасности посольства.