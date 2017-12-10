В Багдаде проходит военный парад в честь победы над ИГ*

Вертолеты ВВС Ирака во время парада в Багдаде. 10 декабря 2017

Вертолеты ВВС Ирака во время парада в Багдаде. 10 декабря 2017

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Военный парад в честь победы над террористической группировкой "Исламское государство"* начался на центральной площади иракской столицы, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".

Накануне премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

По данным телеканала, в параде принимают участие иракские военные, полиция. На мероприятии присутствует и сам премьер-министр.

В ноябре аль-Абади заявил о военной победе над ИГ* и отметил, что окончательная победа будет объявлена после зачистки пустынных районов страны. Командование иракского ополчения заявило 25 ноября, что вооруженные силы страны полностью освободили от террористов пустынные районы между провинциями Анбар и Салах-эд-Дин.

Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.