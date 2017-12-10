Ситуация в Вифлееме, где накануне шли протесты, спокойная

ВИФЛЕЕМ, 10 дек — РИА Новости. Обстановка в Вифлееме, где в пятницу и субботу шли протесты против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Движение автомобилей на улице Хеврон возле границы Израиля с Палестинской автономией было прекращено с утра, однако к 11.30 по местному времени восстановлено по одной ее стороне. Другая сторона перекрыта.

Небольшие группы подростков сосредоточены на улице, но никаких действий пока не предпринимают. В воздухе ощущается запах слезоточивого газа после субботних протестов.

Местные таксисты советуют разговаривать с жителями города на арабском или русском, избегая английского. "Америка — это очень плохо, много зла", — заявил РИА Новости один из таксистов на английском.