МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") считает, что США вынашивают планы развязывания возможной агрессивной войны и рассматривают Россию и Китай как своих наиболее вероятных противников.

Ранее в воскресенье были опубликованы результаты исследования американского центра Rand, согласно которым, вооруженные силы США отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии, а также могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией.

"С политической точки зрения, нужно отметить, к великому сожалению, Соединенные Штаты Америки все-таки вынашивают агрессивные планы возможного развязывания войны… И, конечно же, они рассматривают, нужно прямо сказать, Россию и Китай наиболее вероятными противниками… Они считают, что Россия и Китай играют одну из ведущих ролей в мировом пространстве", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что об агрессивных планах США говорят действия этой страны на международной арене. "Это ситуация на Корейском полуострове, это ситуация на Ближнем Востоке, где они не могут смириться со своим геополитическим поражением. Это ситуация на юго-востоке Украины, где они пытаются различными манипуляциями с помощью украинских ВСУ, союзников создать некую агрессивную площадку в отношении нашей страны", — заявил депутат.

По словам Швыткина, Вооруженные силы России ничем не уступают "ни по технической оснащенности, ни по состоянию бронетанковой техники, ни по очень важному вопросу морально-психологической подготовки вооруженного состава".

Депутат считает, что российская армия по многим показателям превосходит американскую. "Если же брать армию Китая, она, прежде всего, является большим людским ресурсом. Конечно, (если) брать и Россию, и Китай, а мы сегодня союзники во многих вопросах, то, естественно, это достаточно серьезная сила, с которой сегодня нужно считаться", — сказал парламентарий.