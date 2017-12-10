Палестинские протесты идут на спад, заявили в полиции Израиля

Транспортировка пострадавшего в результате протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Транспортировка пострадавшего в результате протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Палестинские протесты против решения США признать Иерусалим столицей Израиля идут на спад после двух дней волнений на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа, сообщили представители армии и полиции Израиля.

Они говорят, что масштабы беспорядков не вышли за рамки, привычные для силовиков, которые, по их словам, проявляют максимальную сдержанность.

"С осторожностью подходя к оценке ситуации, мы можем сказать, что фактически это так: сегодня меньше беспорядков с применением насилия, чем было вчера, а вчера было меньше, чем за день до этого", — сказал РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"На сегодняшний день нам представляется, что ситуация в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан — ред.) успокаивается, но мы продолжаем сохранять бдительность", — добавил собеседник агентства.

Он рассказал, что военнослужащие руководствуются "очень жесткими" правилами применения силы.

"Мы отдали однозначный приказ быть очень избирательными и осторожными в применении оружия и по возможности использовать только спецсредства", — сообщил Конрикус.

Военные, действующие во взаимодействии с пограничной полицией, признают, что в ряде случаев снайперы стреляли по зачинщикам, целясь при этом в нижние конечности.

По данным палестинских медиков, в пятничных беспорядках погибли двое жителей сектора Газа, в субботу столкновения обошлись уже без жертв.

Пресс-секретарь полиции Михаэль Зингерман в интервью радиостанции "Кан" сказал, что интенсивность протестов не вышла за привычные для местных силовых структур рамки, и выразил надежду, что эскалации уже не произойдет.

"Мы довольно серьезно и четко владеем ситуацией и думаем, что в принципе ситуация не будет развиваться по какому-то сценарию, который приведет впоследствии к настоящим волнениям", — сказал представитель полиции, которая отвечает, в частности, за поддержание порядка в Иерусалиме.

"На данный момент мы можем сказать, что не видим какого-то значительного всплеска ситуаций, связанных с массовыми беспорядками. То есть это те виды стычек и волнений, которые мы уже наблюдали в определенные моменты", — добавил он.

Конрикус говорит, что самые серьезные угрозы сейчас исходят из сектора Газа, откуда палестинские боевики в пятницу вечером выпустили по меньшей мере три ракеты по израильскому городу Сдероту с населением около 25 тысяч человек. Одна из ракет упала во дворе детского сада, вторая разорвалась на улице, третья была сбита комплексом ПРО "Железный купол".

"Нам очень повезло, что это произошло в выходные, и детей в саду не было", — сказал собеседник агентства.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию на обоих фронтах, но вызовы там разные… Более серьезная угроза исходит от Газы, потому что в этом случае речь идет о ракетах, запускаемых оттуда по нашему гражданскому населению", — добавил Конрикус.

В ответ на обстрел израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа — тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков. На руинах одного из объектов медики нашли тела двух погибших палестинцев, в которых опознали участников военизированных формирований.

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