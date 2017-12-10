Палестинские протесты идут на спад, заявили в полиции Израиля

12:4810.12.2017
(обновлено: 13:01 10.12.2017)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Палестинские протесты против решения США признать Иерусалим столицей Израиля идут на спад после двух дней волнений на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа, сообщили представители армии и полиции Израиля.
Они говорят, что масштабы беспорядков не вышли за рамки, привычные для силовиков, которые, по их словам, проявляют максимальную сдержанность.
"С осторожностью подходя к оценке ситуации, мы можем сказать, что фактически это так: сегодня меньше беспорядков с применением насилия, чем было вчера, а вчера было меньше, чем за день до этого", — сказал РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"На сегодняшний день нам представляется, что ситуация в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан — ред.) успокаивается, но мы продолжаем сохранять бдительность", — добавил собеседник агентства.
Он рассказал, что военнослужащие руководствуются "очень жесткими" правилами применения силы.
"Мы отдали однозначный приказ быть очень избирательными и осторожными в применении оружия и по возможности использовать только спецсредства", — сообщил Конрикус.
Военные, действующие во взаимодействии с пограничной полицией, признают, что в ряде случаев снайперы стреляли по зачинщикам, целясь при этом в нижние конечности.
По данным палестинских медиков, в пятничных беспорядках погибли двое жителей сектора Газа, в субботу столкновения обошлись уже без жертв.
Пресс-секретарь полиции Михаэль Зингерман в интервью радиостанции "Кан" сказал, что интенсивность протестов не вышла за привычные для местных силовых структур рамки, и выразил надежду, что эскалации уже не произойдет.
"Мы довольно серьезно и четко владеем ситуацией и думаем, что в принципе ситуация не будет развиваться по какому-то сценарию, который приведет впоследствии к настоящим волнениям", — сказал представитель полиции, которая отвечает, в частности, за поддержание порядка в Иерусалиме.
"На данный момент мы можем сказать, что не видим какого-то значительного всплеска ситуаций, связанных с массовыми беспорядками. То есть это те виды стычек и волнений, которые мы уже наблюдали в определенные моменты", — добавил он.
Конрикус говорит, что самые серьезные угрозы сейчас исходят из сектора Газа, откуда палестинские боевики в пятницу вечером выпустили по меньшей мере три ракеты по израильскому городу Сдероту с населением около 25 тысяч человек. Одна из ракет упала во дворе детского сада, вторая разорвалась на улице, третья была сбита комплексом ПРО "Железный купол".
"Нам очень повезло, что это произошло в выходные, и детей в саду не было", — сказал собеседник агентства.
"Мы продолжаем мониторить ситуацию на обоих фронтах, но вызовы там разные… Более серьезная угроза исходит от Газы, потому что в этом случае речь идет о ракетах, запускаемых оттуда по нашему гражданскому населению", — добавил Конрикус.
В ответ на обстрел израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа — тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков. На руинах одного из объектов медики нашли тела двух погибших палестинцев, в которых опознали участников военизированных формирований.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
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Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.