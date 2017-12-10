В ООН оценили мировой объем взяток

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По данным ООН, мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью, при этом ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов.

"Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз", — говорится в сообщении на сайте центра новостей ООН.

По данным организации "Transparency International", Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире. В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию, отмечается в релизе.

Также в ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества, и ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.