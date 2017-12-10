В Швеции задержали троих подозреваемых в нападении на синагогу в Гетеборге

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция задержала троих человек, подозреваемых в попытке поджога синагоги в Гетеборге, сообщает полиция Гетеборга.
"Полиция была вызвана к зданию еврейской общины в связи с тем, что близ здания неизвестные бросили горящие предметы, на месте видели около десяти человек. Пожар потушен, он возник близ здания на земле, сообщений о пострадавших нет", — говорится в сообщении для прессы полиции Гетеборга.
По данным шведского информационного агентства ТТ, в здании синагоги во время ЧП находились около 20 молодых людей.