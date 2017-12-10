Израильская армия наказала командира, укравшего три яблока у палестинца

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля отстранила от службы командира, который украл яблоки у палестинского торговца. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил.
Инцидент произошел 9 декабря в городе Хеврон во время спецоперации по подавлению беспорядков в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля. Командир отряда 84-й пехотной бригады "Гивати", которая патрулировала один из районов, подошел к брошенному торговцем прилавку, взял три яблока и передал своим солдатам. Это попало на видео, которое позднее было опубликовано в Twitter.
الخليل חברון pic.twitter.com/J2E7jPX4F2— Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 9 декабря 2017 г.
"Армия не ободряет такое поведение. После расследования командира отстранили от службы. Он понес наказание", — говорится в релизе для прессы.
По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты. В столкновениях пострадали сотни человек.