Израильская армия наказала командира, укравшего три яблока у палестинца

Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля около Рамаллы. 9 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля около Рамаллы. 9 декабря 2017

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля отстранила от службы командира, который украл яблоки у палестинского торговца. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил.

Инцидент произошел 9 декабря в городе Хеврон во время спецоперации по подавлению беспорядков в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля. Командир отряда 84-й пехотной бригады "Гивати", которая патрулировала один из районов, подошел к брошенному торговцем прилавку, взял три яблока и передал своим солдатам. Это попало на видео, которое позднее было опубликовано в Twitter.

​"Армия не ободряет такое поведение. После расследования командира отстранили от службы. Он понес наказание", — говорится в релизе для прессы.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства. Израиль позитивно встретил решение Вашингтона, однако многие государства мира, в первую очередь страны Ближнего Востока и Палестина, остались недовольны.

По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты. В столкновениях пострадали сотни человек.