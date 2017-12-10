В Киеве призвали "раздробить Россию на части"

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал на портале "Главред", какой политический курс должен выбрать Киев в отношении Москвы.

Министр подчеркнул, что не верит в концепцию о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях" и добавил, что отношения двух стран должны основываться на прагматизме.

"Но политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — пояснил чиновник.

Тука не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес России. Так, в июле он назвал Москву "страшным" и "коварным" врагом, призвав Киев наращивать войска. По его словам, оптимальным вариантом для Украины "и для всего мира" стало бы "прекращение существования России как государства".