МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин подал в суд на таблоид National Enquirer после того, как издание сообщило об интимной близости Шина с 13-летним партнером по съемкам Кори Хеймом в 1984 году, сообщает журнал Variety.

Канадский актер Кори Хейм получил известность в подростковом возрасте после съемок в фильмах "Пропащие ребята" и "Лукас". В последней картине также снимался Чарли Шин. Ранее близкий друг Хейма Доминик Брашиа сообщил изданию, что в 1984 году на съемках фильма "Лукас" Чарли Шин имел интимные отношения с 13-летним Хеймом.

В иске к изданию Шин заявил, что материал был выпущен в рамках "вопиющей, оскорбительной и отвратительной клеветнической кампании". "(Таблоид) National Enquirer со злым умыслом решил, что может заработать деньги, публикуя недостоверные и непристойные материалы о том, что господин Шин пристает и охотится на мальчиков, достигших половой зрелости", — говорится в документе.

Американская компания American Media Inc., владеющая изданием, заявила, что готова отвечать на заявления актера в суде.

Карлос Ирвин Эстевес, известный как Чарли Шин, родился в 1965 году в Нью-Йорке. На счету актера роли в фильмах "Уолл-стрит" и "Горячие головы", а также в сериале "Два с половиной человека".