Непогода оставила без электричества более 80 населенных пунктов на Украине

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Более 80 населенных пунктов в двух областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 9 и в ночь на 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в двух областях", — говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области без электричества остались 43 населенных пункта, а в Закарпатской — 41.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.