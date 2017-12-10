МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала в провинции Восточная Ява трех человек, подозреваемых в участии в местных террористических группировках, сообщает газета Jakarta Post.
Двое задержанных подозреваются в причастности к группировке, связанной с боевиками из "Исламского государства*".
По данным полиции, они прошли подготовку в лагере местных боевиков, а один из них ездил в Сирию в 2013 году.
Как заявил представитель полиции Фрэнс Барунг Магера, третий задержанный подозревается в подготовке нападения на полицейский пост в 2014 году. Полиция сейчас допрашивает подозреваемых.
*Запрещенная в России террористическая организация