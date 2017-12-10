В Индонезии задержали трех подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала в провинции Восточная Ява трех человек, подозреваемых в участии в местных террористических группировках, сообщает газета Jakarta Post.

Сотрудники отделения полиции по борьбе с терроризмом провели операцию по задержанию в субботу в городах Маланг, Сурабая и в округе Сидоарджо.

Двое задержанных подозреваются в причастности к группировке, связанной с боевиками из "Исламского государства*".

По данным полиции, они прошли подготовку в лагере местных боевиков, а один из них ездил в Сирию в 2013 году.

Как заявил представитель полиции Фрэнс Барунг Магера, третий задержанный подозревается в подготовке нападения на полицейский пост в 2014 году. Полиция сейчас допрашивает подозреваемых.

*Запрещенная в России террористическая организация