Европарламент заявил о "милитаризации" Калининграда и Крыма

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Европарламенте считают, что Россия "милитаризировала" Крым и Калининград. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Генерального директората ЕП по внешней политике.

В документе утверждается, что Москва пытается "перестроить" европейские порядки безопасности в обоих регионах, а также вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в "военную область". Так, авторы доклада отмечают, что Россия использует Калининградскую область "для запугивания стран Балтии", а Крым — в качестве "бастиона противодействия" на Черном море.

По их мнению, размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области несет угрозу безопасности соседних балтийских государств. Говоря о Крыме, аналитики указывают, что воссоединение полуострова с Россией изменило военный баланс в регионе в пользу Москвы, а черноморским государствам теперь следует опасаться российского флота, войск и ракетных систем.

"Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС", — говорится в докладе.

В Европарламенте подчеркнули маловероятность полномасштабной войны в этих регионах. Вместе с тем авторы доклада говорят о возможности "нежелательной и неконтролируемой эскалации" конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.

Россия неоднократно подчеркивала, что укрепление западных границ является адекватным ответом на установку системы ПРО в Европе. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что размещение ракетных комплексов в Калининградской области продиктовано необходимостью защиты российских границ от экспансии со стороны НАТО.