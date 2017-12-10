В решении по Иерусалиму Трамп опирался на семью, считает эксперт

ИЕРУСАЛИМ, 10 дек — РИА Новости. Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля было сделано "под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц" и приведет к крайне нежелательным, в том числе для самих США, последствиям, считает известный российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН и советник спецпредставителя ООН по Сирии Виталий Наумкин.

Зато России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, добавил он.

"Мне до последнего момента не хотелось верить, что президент пойдет на столь безрассудный шаг. Нет никакого сомнения в том, что этот шаг был предпринят под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц… в ближайшем окружении Трампа, которые определяют его ближневосточную политику. Их имена хорошо известны, равно как и мотивы их советов… Как минимум, трое из них считаются сторонниками крайне правых сил в Израиле", — написал Наумкин в своей статье для Российского совета по международным делам.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Наумкин также процитировал слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они "живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью". В то же время, опросы общественного мнения показывают, что 81% всех американцев хотят, чтобы Трамп опирался на специалистов по ближневосточной дипломатии, а не "неопытных членов своей семьи и личных юристов", отметил Наумкин в статье.

В частности, среди официальных советников Трампа — его зять Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп. Кушнер известен своей приверженностью к ортодоксальному иудаизму, причем ради брака с ним дочь Трампа перешла в эту религию.

По данным Наумкина, секретный план, разработанный Кушнером и уже представленный саудовскому наследному принцу Мухаммаду бин Сальману, "вообще исключает передачу Восточного Иерусалима палестинцам в качестве столицы их будущего государства, а само это государство в нем выглядит как несколько разобщенных участков территории".

По прогнозу российского эксперта, ни один палестинский лидер, ни Саудовская Аравия на такой план не согласятся.

"Решение Трампа похоронит и без того скромные результаты, которых добился (Барак) Обама на пути улучшения отношений Вашингтона с исламским и арабским миром… Оно наносит убийственный удар по антитеррористической борьбе и увеличивает шансы террористических, экстремистских и всех радикальных религиозных и националистических организаций на мобилизацию новых сторонников. Отчаяние палестинцев, ярость мусульман будут использованы террористами и экстремистами", — прогнозирует Наумкин.

Кроме того, решение "подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается".

"Нанесен ущерб репутации союзников США в мире и в ближневосточном регионе, ослабляется партнерство США с рядом влиятельных государств исламского мира, являвшихся до сих пор ближайшими союзниками Америки. Речь идет, в первую очередь, о стране — члене НАТО — Турции. Партнерство, наверное, останется, но доверия не будет", — считает Наумкин. Наконец, Трамп собственными руками усиливает позиции Ирана, к ослаблению которого так стремится американский президент.

"Уже начавшийся в результате решения Трампа раунд насилия вряд ли можно будет легко прекратить, ведь отступаться от своего слова американский президент не намерен. Антиамериканские чувства в исламском мире будут расти, что будет ставить жизни американских граждан под угрозу. При этом речь идет не только о ближневосточных государствах, но и о таких державах, как Индонезия, Пакистан, Бангладеш и других", — предупредил эксперт.

Что касается России, то "происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях", считает Наумкин.