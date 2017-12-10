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В решении по Иерусалиму Трамп опирался на семью, считает эксперт

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (261)
09:4710.12.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп показывает меморандум о признании Иерусалима столицей ИзраиляПрезидент США Дональд Трамп показывает меморандум о признании Иерусалима столицей Израиля
© AFP 2017 / Saul Loeb

ИЕРУСАЛИМ, 10 дек — РИА Новости. Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля было сделано "под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц" и приведет к крайне нежелательным, в том числе для самих США, последствиям, считает известный российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН и советник спецпредставителя ООН по Сирии Виталий Наумкин.

Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Зато России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, добавил он.

"Мне до последнего момента не хотелось верить, что президент пойдет на столь безрассудный шаг. Нет никакого сомнения в том, что этот шаг был предпринят под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц… в ближайшем окружении Трампа, которые определяют его ближневосточную политику. Их имена хорошо известны, равно как и мотивы их советов… Как минимум, трое из них считаются сторонниками крайне правых сил в Израиле", — написал Наумкин в своей статье для Российского совета по международным делам.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Наумкин также процитировал слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они "живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью". В то же время, опросы общественного мнения показывают, что 81% всех американцев хотят, чтобы Трамп опирался на специалистов по ближневосточной дипломатии, а не "неопытных членов своей семьи и личных юристов", отметил Наумкин в статье.

В частности, среди официальных советников Трампа — его зять Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп. Кушнер известен своей приверженностью к ортодоксальному иудаизму, причем ради брака с ним дочь Трампа перешла в эту религию.

По данным Наумкина, секретный план, разработанный Кушнером и уже представленный саудовскому наследному принцу Мухаммаду бин Сальману, "вообще исключает передачу Восточного Иерусалима палестинцам в качестве столицы их будущего государства, а само это государство в нем выглядит как несколько разобщенных участков территории".

По прогнозу российского эксперта, ни один палестинский лидер, ни Саудовская Аравия на такой план не согласятся.

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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"Решение Трампа похоронит и без того скромные результаты, которых добился (Барак) Обама на пути улучшения отношений Вашингтона с исламским и арабским миром… Оно наносит убийственный удар по антитеррористической борьбе и увеличивает шансы террористических, экстремистских и всех радикальных религиозных и националистических организаций на мобилизацию новых сторонников. Отчаяние палестинцев, ярость мусульман будут использованы террористами и экстремистами", — прогнозирует Наумкин.

Кроме того, решение "подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается".

"Нанесен ущерб репутации союзников США в мире и в ближневосточном регионе, ослабляется партнерство США с рядом влиятельных государств исламского мира, являвшихся до сих пор ближайшими союзниками Америки. Речь идет, в первую очередь, о стране — члене НАТО — Турции. Партнерство, наверное, останется, но доверия не будет", — считает Наумкин. Наконец, Трамп собственными руками усиливает позиции Ирана, к ослаблению которого так стремится американский президент.

"Уже начавшийся в результате решения Трампа раунд насилия вряд ли можно будет легко прекратить, ведь отступаться от своего слова американский президент не намерен. Антиамериканские чувства в исламском мире будут расти, что будет ставить жизни американских граждан под угрозу. При этом речь идет не только о ближневосточных государствах, но и о таких державах, как Индонезия, Пакистан, Бангладеш и других", — предупредил эксперт.

Что касается России, то "происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях", считает Наумкин.

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Демонстрации и беспорядки на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму
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