ТОКИО, 10 дек — РИА Новости. Северокорейская пресса подвергла жесткой критике "заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров" из или в КНДР, подчеркнув, что морская блокада Пхеньяна в случае установления будет рассматриваться как "объявление войны".

"Представители властей США, включая госсекретаря США Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности (Герберта) Макмастера, постпреда США при ООН Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. <…> Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о "глобальной угрозе" со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности", — говорится в комментарии северокорейской газеты "Нодон синмун".

По мнению автора статьи, одной из наиболее важных целей президента США Дональда Трампа является "повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого".

"Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства. <…> Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны", — подчеркивается в комментарии газеты.

В сообщении также отмечается, что "США и их последователи должны с осторожностью оценить возможные катастрофические последствия морской блокады". "Мы должны быть готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике", — говорится в комментарии "Нодон синмун".

В конце ноября КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США. Спустя несколько дней президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос сдерживания ракетной программы Пхеньяна, однако, по заверениям южнокорейской стороны, речь не шла о военном воздействии на КНДР, в том числе о возможности морской блокады.