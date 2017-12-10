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В мире

СМИ КНДР сравнили возможную морскую блокаду Пхеньяна с "объявлением войны"

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2015)
09:3610.12.2017
(обновлено: 10:43 10.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 10 дек — РИА Новости. Северокорейская пресса подвергла жесткой критике "заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров" из или в КНДР, подчеркнув, что морская блокада Пхеньяна в случае установления будет рассматриваться как "объявление войны".

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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США будут провоцировать КНДР перед Олимпиадой, считает Клинцевич
"Представители властей США, включая госсекретаря США Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности (Герберта) Макмастера, постпреда США при ООН Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. <…> Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о "глобальной угрозе" со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности", — говорится в комментарии северокорейской газеты "Нодон синмун".

По мнению автора статьи, одной из наиболее важных целей президента США Дональда Трампа является "повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого".

"Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства. <…> Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны", — подчеркивается в комментарии газеты.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA
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В сообщении также отмечается, что "США и их последователи должны с осторожностью оценить возможные катастрофические последствия морской блокады". "Мы должны быть готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике", — говорится в комментарии "Нодон синмун".

В конце ноября КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США. Спустя несколько дней президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос сдерживания ракетной программы Пхеньяна, однако, по заверениям южнокорейской стороны, речь не шла о военном воздействии на КНДР, в том числе о возможности морской блокады.

"Звезда и магнолия": жизнь самой закрытой столицы мира
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНазвание этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Название этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне.Сотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШкольники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.Жители Пхеньяна на торжественной церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Школьники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.Участники во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.Участники во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада в Пхеньяне.Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие во время военного парада в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангёндэ в провинции Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСолдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.Солдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Солдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда.Сотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангёндэ в провинции Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудница метрополитена Пхеньяна.Сотрудница метрополитена Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудница метрополитена Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПлощадь в центре Пхеньяна.В центре Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
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Площадь в центре Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.Сотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.Зрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВход во дворец Культуры в Пхеньяне.Люди заходят во дворец Культуры в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вход во дворец Культуры в Пхеньяне.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Egor Kamyshin
Как себе хотят , так себе пускай и думают , главное , чтобы это осиное гнездо было раздавлено!
10:37
10.12.2017
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Шут Юродивый
Осталось ввести сухопутную и воздушную блокаду для создания гетто.
09:42
10.12.2017
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