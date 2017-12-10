ВСУ выпустили по ДНР более 250 снарядов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 250 мин и снарядов за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
По его словам, на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики выпустили 85 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1472 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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