ВСУ выпустили по ДНР более 250 снарядов за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (128)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 250 мин и снарядов за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено три снаряда, минометы калибром 120 миллиметров — 11 раз, выпущена 41 мина, калибром 82 миллиметра — 16 раз, выпущено 130 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики выпустили 85 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1472 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

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