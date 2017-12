МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британский блюзовый певец и гитарист Крис Ри упал во время концерта в британском Оксфорде, после чего был доставлен в больницу, сообщает газета Guardian.

Инцидент произошел во время его выступления в субботу в концертном зале New Theatre Oxford. Как сообщают очевидцы, во время исполнения одной из песен певец внезапно схватился за микрофон и упал на пол. По данным издания, после инцидента Ри был госпитализирован, его состояние оценивается как "стабильное".

Администрация New Theatre Oxford сообщила посетителям, что концерт отменен. Ранее музыкант заявлял, что в прошлом году перенес инсульт.

Автор знаменитых Looking For The Summer, Road To Hell и The Blue Cafe родился 4 марта 1951 года в британском городке Миддлсброу. Окончив школу, будущий музыкант поступил на факультет журналистики, но учеба не заладилась, и он решил помогать отцу в семейном кафе. Однажды Ри услышал американского гитариста Джо Уолша из группы Eagles, и этот момент изменил всю его жизнь. В 20-летнем возрасте он купил свою первую гитару, и уже вскоре стал участником группы, впоследствии названной Beautiful Losers. Название группы сказалось на ее истории — хотя команда гастролировала и активно записывала материал, она так и осталась незамеченной, и в 1977 году Ри покинул коллектив, чтобы записать свой первый сольный материал.

В 1987 году Ри выпустил свой дебютный альбом Whatever Happened to Benny Santini, и первый же сингл Fool (If You Think It"s Over) стал супер-популярным в США, заняв 12 место в Billboard Hot 100 и достигнув высшей строчки в чарте Adult Contemporary Singles. Вершины своего успеха певец добился в конце 80-х — начале 90-х годов сначала с диском The Road to Hell 1989 года, который многие считают лучшим его альбомом, а затем с пластинкой Auberge 1991 года. Сейчас на счету музыканта уже два десятка пластинок.