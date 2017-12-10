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В мире

Без компромиссов: ЛАГ призвала мир признать границы Палестины

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (258)
07:5510.12.2017
(обновлено: 07:59 10.12.2017)
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкИерусалим. Архивное фотоИерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств призвал к международному признанию Палестины в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
В КНДР Трампа назвали "сумасшедшим маразматиком" из-за решения о Иерусалиме

Арабские государства планируют просить у Совбеза ООН рассмотреть решение Белого дома по признанию Иерусалима столицей Израиля. От американских властей, в свою очередь, ЛАГ требует отменить данное решение.

Кроме того, Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования создаст специальную комиссию, которая будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения президента США.

В то же время арабские государства заявили о приверженности мирному процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. В ЛАГ отметили, что международное сообщество должно "принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".

Через месяц ожидается еще одна встреча совета ЛАГ, в ходе которой арабские государства оценят ситуацию, а также постараются договориться о дальнейших мерах. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит в Иордании по вопросу Иерусалима.

Санкции против Соединенных Штатов

Решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство вызвало негативную реакцию Ливана.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
В КНДР Трампа назвали "сумасшедшим маразматиком" из-за решения о Иерусалиме
Так, глава МИД страны Джубран Басиль призвал арабские страны принять сдерживающие меры в отношении Вашингтона и возродить единую арабскую политику.

"Надо возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим, начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями", — сказал министр на экстренном заседании Лиги арабских государств.

Кроме того, Басиль считает необходимым признание Палестины полноценным членом ООН, а Иерусалима — столицей палестинского государства.

Объявили войну

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров назвал решение Трампа по Иерусалиму неадекватным‍
Палестинские власти крайне негативно отнеслись к решению США о признании Иерусалима столицей Израиля. Как рассказали в ООН, данный шаг администрации американского президента можно рассматривать как объявление войны.

Кроме того, член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф рассказал РИА Новости, что в последующем Палестина не намерена принимать у себя американские делегации.

Протесты

После принятия Трампом решения по Иерусалиму многие палестинцы вышли на протесты, в результате чего произошли столкновения с израильской полицией.

Арабская забастовка в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Габдрахманов Артур
Признанный Трампом Иерусалим сдержан в ликовании и протестах
Ранее представители местных медицинских служб рассказали о сотнях пострадавших в результате акций. Кроме того, сообщалось о нескольких жертвах столкновений.

Как признались сами израильские военные, они открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

Протесты прошли также во многих мусульманских государствах мира. В частности, недовольные решением президента США люди вышли на улицы крупных городов Турции, Египта, Ирака, Малайзии и многих других государств.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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Решение Трампа

Ранее американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о планах по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Израильский министр призвал Россию перенести посольство в Иерусалим
Страны Ближнего Востока и Палестина резко раскритиковали решение американского президента. Также негативную реакцию это вызвало и у лидеров западных государств. Положительно отреагировали только в самом Израиле. Однако о поддержке решения Трампа заявил президент Чехии Милош Земан.

Москва выразила беспокойство и отметила, что решение американского президента не пойдет на пользу разрешения палестино-израильского конфликта.

"Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако в Белом доме заявили о правильности признания Иерусалима столицей Израиля, несмотря на беспорядки, последовавшие за решением Трампа.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Могерини рассказала о последствиях решения по Иерусалиму для США
"Он (Трамп — ред.) полностью в курсе потенциальных последствий, но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении", — сказал первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах.

Также на заседании Совбеза ООН постпред США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что решение американского президента не определяет "финальный статус" Иерусалима, и Палестине с Израилем потребуется решить вопросы суверенитета города посредством переговоров.

"Специфические вопросы суверенитета Иерусалима еще должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров… США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения", — заключила дипломат.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Luba Mia
Да. США честно и открыто высказываются за конфликты и войны. Потому что их экономика заточена под войну. Война им мать родна.
08:22
10.12.2017
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gallyamov.1986
Да кто он вообще такой что бы объявлять Иерусалим израильской столицей, вы что его слушаете.
08:56
10.12.2017
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