Без компромиссов: ЛАГ призвала мир признать границы Палестины

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств призвал к международному признанию Палестины в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Арабские государства планируют просить у Совбеза ООН рассмотреть решение Белого дома по признанию Иерусалима столицей Израиля. От американских властей, в свою очередь, ЛАГ требует отменить данное решение.
Кроме того, Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования создаст специальную комиссию, которая будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения президента США.
В то же время арабские государства заявили о приверженности мирному процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. В ЛАГ отметили, что международное сообщество должно "принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".
Через месяц ожидается еще одна встреча совета ЛАГ, в ходе которой арабские государства оценят ситуацию, а также постараются договориться о дальнейших мерах. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит в Иордании по вопросу Иерусалима.
Санкции против Соединенных Штатов
Решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство вызвало негативную реакцию Ливана.
"Надо возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим, начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями", — сказал министр на экстренном заседании Лиги арабских государств.
Кроме того, Басиль считает необходимым признание Палестины полноценным членом ООН, а Иерусалима — столицей палестинского государства.
Объявили войну
Кроме того, член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф рассказал РИА Новости, что в последующем Палестина не намерена принимать у себя американские делегации.
Протесты
После принятия Трампом решения по Иерусалиму многие палестинцы вышли на протесты, в результате чего произошли столкновения с израильской полицией.
Как признались сами израильские военные, они открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".
Протесты прошли также во многих мусульманских государствах мира. В частности, недовольные решением президента США люди вышли на улицы крупных городов Турции, Египта, Ирака, Малайзии и многих других государств.
Решение Трампа
Ранее американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о планах по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Москва выразила беспокойство и отметила, что решение американского президента не пойдет на пользу разрешения палестино-израильского конфликта.
"Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Однако в Белом доме заявили о правильности признания Иерусалима столицей Израиля, несмотря на беспорядки, последовавшие за решением Трампа.
Также на заседании Совбеза ООН постпред США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что решение американского президента не определяет "финальный статус" Иерусалима, и Палестине с Израилем потребуется решить вопросы суверенитета города посредством переговоров.
"Специфические вопросы суверенитета Иерусалима еще должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров… США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения", — заключила дипломат.