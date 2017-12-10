Без компромиссов: ЛАГ призвала мир признать границы Палестины

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств призвал к международному признанию Палестины в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Арабские государства планируют просить у Совбеза ООН рассмотреть решение Белого дома по признанию Иерусалима столицей Израиля. От американских властей, в свою очередь, ЛАГ требует отменить данное решение.

Кроме того, Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования создаст специальную комиссию, которая будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения президента США.

В то же время арабские государства заявили о приверженности мирному процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. В ЛАГ отметили, что международное сообщество должно "принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".

Через месяц ожидается еще одна встреча совета ЛАГ, в ходе которой арабские государства оценят ситуацию, а также постараются договориться о дальнейших мерах. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит в Иордании по вопросу Иерусалима.

Санкции против Соединенных Штатов

Решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство вызвало негативную реакцию Ливана.

Так, глава МИД страны Джубран Басиль призвал арабские страны принять сдерживающие меры в отношении Вашингтона и возродить единую арабскую политику.

"Надо возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим, начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями", — сказал министр на экстренном заседании Лиги арабских государств.

Кроме того, Басиль считает необходимым признание Палестины полноценным членом ООН, а Иерусалима — столицей палестинского государства.

Объявили войну

Палестинские власти крайне негативно отнеслись к решению США о признании Иерусалима столицей Израиля. Как рассказали в ООН, данный шаг администрации американского президента можно рассматривать как объявление войны.

Кроме того, член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф рассказал РИА Новости, что в последующем Палестина не намерена принимать у себя американские делегации.

Протесты

После принятия Трампом решения по Иерусалиму многие палестинцы вышли на протесты, в результате чего произошли столкновения с израильской полицией.

Ранее представители местных медицинских служб рассказали о сотнях пострадавших в результате акций. Кроме того, сообщалось о нескольких жертвах столкновений.

Как признались сами израильские военные, они открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

Протесты прошли также во многих мусульманских государствах мира. В частности, недовольные решением президента США люди вышли на улицы крупных городов Турции, Египта, Ирака, Малайзии и многих других государств.

Решение Трампа

Ранее американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о планах по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Страны Ближнего Востока и Палестина резко раскритиковали решение американского президента. Также негативную реакцию это вызвало и у лидеров западных государств. Положительно отреагировали только в самом Израиле. Однако о поддержке решения Трампа заявил президент Чехии Милош Земан.

Москва выразила беспокойство и отметила, что решение американского президента не пойдет на пользу разрешения палестино-израильского конфликта.

"Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако в Белом доме заявили о правильности признания Иерусалима столицей Израиля, несмотря на беспорядки, последовавшие за решением Трампа.

"Он (Трамп — ред.) полностью в курсе потенциальных последствий, но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении", — сказал первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах.

Также на заседании Совбеза ООН постпред США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что решение американского президента не определяет "финальный статус" Иерусалима, и Палестине с Израилем потребуется решить вопросы суверенитета города посредством переговоров.

"Специфические вопросы суверенитета Иерусалима еще должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров… США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения", — заключила дипломат.