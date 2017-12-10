СМИ: в Пуэрто-Рико число жертв последствий урагана "Мария" достигло 64

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Число жертв, связанных с последствиями урагана "Мария" в Пуэрто-Рико, достигло 64 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

"Смерти, которые подтверждены сегодня и не имеют прямого отношения к урагану "Мария", установлены в ходе дополнительных расследований случаев, на которые было обращено наше внимание", — передает телеканал заявление секретаря департамента Гектора М. Пескера.

По его словам, число жертв стихии все еще может возрасти.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, ему присвоили 4 категорию опасности. В результате разгула стихии была сильно повреждена энергетическая сеть острова, что привело к массовому отключению электричества. По оценкам Moody's Analytics, ущерб от урагана может составлять от 45 до 95 миллиардов долларов.