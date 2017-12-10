В Алма-Ате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

АСТАНА, 10 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата — Бангкок, в воскресенье во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, применив реверс тяги двигателей, сообщил департамент по корпоративным коммуникациям компании.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел "из-за невозможности остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы торможением колес по причине неудовлетворительного сцепления колес самолета с ее поверхностью".

"Тормозная система самолета находится в исправном состоянии. Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра и дальнейшего решения по вводу его в эксплуатацию. Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне, которое вылетело в 07.35 времени Алматы (04.35 мск)", — проинформировали в компании.