СМИ сообщили о пересадке сердца победителю Евровидения-2017

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Победитель музыкального конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, передает португальская телерадиокомпания RTP.
Собрал попал в реанимацию в конце сентября. Тогда певец отменил все концерты, а также объявил об уходе со сцены и-за проблем с сердцем.
Сальвадор Собрал, выступавший за Португалию, победил на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Артист исполнил песню на португальском языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), которую высоко оценили как члены жюри, так и зрители.