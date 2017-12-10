Американское исследование: США могут проиграть войну России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вооруженные силы США отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии, а также могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией, свидетельствуют результаты исследования американского центра Rand.

Согласно тексту доклада по итогам исследования, сегодня Россия и Китай представляют собой два главных вызова важным национальным интересам США. Авторы исследования отмечают, что возможности Китая и России значительно возросли и при определенных обстоятельствах США могут проиграть войну этим сильным соперникам.

В исследовании отмечается, что Пентагон продолжает использовать стратегию "двух региональных войн" при планировании, хотя в нынешней ситуации США должны готовиться "к одной большой войне".

"Этот разрыв частично объясняется тем, что силы США сегодня слишком велики для того, чтобы участвовать в одной основной войне, а также не способны идти в ногу с модернизацией их соперников — великих держав. Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии, недостаточно подготовлены к получению максимальной операционной пользы от многих своих действующих подразделений", — свидетельствует исследование.

"По оценкам данного отчета ВС США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России — 6 к 1", — говорится в докладе.

В документе отмечается, что в последние годы Россия превращается из союзника в соперника США. "С 2014 года началась "прохладная война" между Россией и Североатлантическим альянсом. Это намного более сложное противостояние, чем борьба черного и белого на начальных этапах "холодной войны", — отмечают авторы доклада.

Согласно тексту исследования, между Россией и Западом сохраняются продуктивные дипломатические связи, которые позволяют сторонам обсуждать вопросы взаимных интересов. "С другой стороны, военные отношения НАТО и России очень напряженные, и баланс сил на восточном фланге НАТО вновь вызывает опасения", — говорится в докладе.

Экспертный центр также проанализировал возможный сценарий военного вторжения России в страны Балтии. По оценкам специалистов, российские войска в течение 10 дней могут передислоцироваться к границам Эстонии, Латвии и Литвы. Далее они анализируют, какой ответ может дать на это НАТО.