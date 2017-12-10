Американское исследование: США могут проиграть войну России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вооруженные силы США отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии, а также могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией, свидетельствуют результаты исследования американского центра Rand.
В исследовании отмечается, что Пентагон продолжает использовать стратегию "двух региональных войн" при планировании, хотя в нынешней ситуации США должны готовиться "к одной большой войне".
"По оценкам данного отчета ВС США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России — 6 к 1", — говорится в докладе.
Согласно тексту исследования, между Россией и Западом сохраняются продуктивные дипломатические связи, которые позволяют сторонам обсуждать вопросы взаимных интересов. "С другой стороны, военные отношения НАТО и России очень напряженные, и баланс сил на восточном фланге НАТО вновь вызывает опасения", — говорится в докладе.
Экспертный центр также проанализировал возможный сценарий военного вторжения России в страны Балтии. По оценкам специалистов, российские войска в течение 10 дней могут передислоцироваться к границам Эстонии, Латвии и Литвы. Далее они анализируют, какой ответ может дать на это НАТО.