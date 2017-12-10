За возвращение Януковича проголосовали 92% украинских телезрителей

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Подавляющее большинство зрителей украинского канала NewsOne проголосовали за возвращение власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича. Опрос проводился в эфире программы "Субъективные итоги с Анной Герман" вечером в субботу.

Зрителям задали вопрос: "Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?"

В итоге свой выбор в ходе телепередачи сделали 47181 человек, 92% из них предпочли власть, которая была до "евромайдана", и только 8% заявили о приверженности режиму нынешнего лидера Петра Порошенко.

© YouTube-канал NewsOne Опрос в эфире украинского канала NewsOne © YouTube-канал NewsOne Опрос в эфире украинского канала NewsOne

Деятельность NewsOne вызывает недовольство у ряда радикальных политических сил на Украине. 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал "евромайдан" госпереворотом.

Телеканал обратился к Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой о защите от "псевдоактивистов". Порошенко, комментируя ситуацию, назвал недопустимым давление на любое СМИ, но выразил неодобрение оценкой Мураева. Аваков, в свою очередь, призвал радикалов разблокировать здание телеканала в Киеве, а владельцев медиаресурса — "прекратить провоцировать людей".

Одним из последствий инцидента стало высказанное помощником Авакова Зораном Шкиряком предложение ввести уголовную ответственность "за оскорбление и шельмование революции достоинства" — то есть победы "евромайдана", согласно официальному определению нынешней власти.