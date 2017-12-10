КАИР, 10 дек — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС) запустят совместную информационную кампанию, цель которой — доказать международному сообществу опасность признания Иерусалима столицей Израиля, говорится в заявлении по итогам заседания совета ЛАГ в Каире.
"Совет ЛАГ в координации с Организацией исламского сотрудничества поручил генеральному секретариату (ЛАГ) организовать запуск международной информационной кампании по разъяснению опасности решения США, а также действий Израиля в Иерусалиме, направленных на выселение из Иерусалима арабов — как мусульман, так и христиан", — говорится в документе.
Кроме того, ЛАГ призывает увеличить финансирование Фонда Иерусалима и Аль-Аксы, чтобы поддержать жителей города.