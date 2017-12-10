Страны ЛАГ потребовали от США отменить решение по Иерусалиму

КАИР, 10 дек — РИА Новости. Лига арабских государств потребовала от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля, говорится в заявлении по итогам заседания совета глав МИД панарабской организации в Каире.

"Совет потребовал от США отменить решение по Иерусалиму и вместе с международным сообществом принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий", — говорится в заявлении ЛАГ.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению арабских стран, это решение "является ничтожным", поскольку нарушает принципы международного права и идет вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН. "У этого решения нет никаких законных последствий, оно лишь подрывает усилия по достижению мира, усиливает напряженность, порождает еще больше гнева и грозит погружением всего Ближнего Востока в пропасть насилия, беспорядков, кровопролития и нестабильности", — заявили арабские министры.